Ruzie loopt uit de hand in Asse, drie gewonden door steekpartij

De mannen zijn vandaag verhoord. Volgens de parketwoordvoerder waren ze een verjaardag aan het vieren in een appartement naast een restaurant. Een paar andere personen zaten in het restaurant en toen beide groepen gingen roken op de stoep, kwam het tot een ruzie. De mannen die in het restaurant zaten zijn gevlucht en nog niet gevonden. De vier gearresteerde mensen zijn weer vrijgelaten na hun verhoor. Er loopt wel een onderzoek.