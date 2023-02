Een jaar oorlog in Oekraïne: vluchteling Tina vond haar tweede huis in Hasselt

Op één week tijd had Janine drie kleinkinderen bij. “Onze kleindochter is enkele weken te vroeg geboren en met de twee kinderen van Tina, was het plots druk, maar wel leuk”, zegt Janine. “We hebben heel leuke buren, want we hebben van alle buren wel wat spulletjes gekregen, zoals fietsen.”

“Het is hier mijn tweede thuis geworden”, zegt Tina nog. “Dat er zoveel mensen zich over ons ontfermen in België, daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn.”