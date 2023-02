"Redelijk vlak en door heel wat groen omgeven": CNN zet Antwerpen in top 10 van beste fietssteden

Antwerpen staat ook op de derde plaats van de Global Bicycle Cities Index, een initiatief van internationaal verzekeringskantoor Luko. Die index meet de fietsvriendelijkheid in 90 steden aan de hand van criteria zoals het aantal deelfietsen, fietsongevallen, evenementen als een autoloze zondag en de kwaliteit van de infrastructuur.

Die derde plaats leverde in de zomer wel een kritische kanttekening van de fietsersbond op. Het klonk toen bij Renaat Van Hoof: "De stad haalt haar derde plek dankzij evenementen zoals autoluwe zondag, maar als je naar Antwerpse investeringen in fietsinfrastructuur kijkt, zijn die ondermaats. De goede score is er eerder ondanks het beleid dan door het beleid."