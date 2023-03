Fietsersbond Beersel en Halle vraagt ook heraanleg fietspad op Alsembergsesteenweg

"Het fietspad op de Alsembergsesteenweg in Beersel en de steenweg op Alsemberg in Halle is, voor zover ik me kan herinneren, 30 jaar oud", zegt Andre Vandecandelaere van de Fietsersbond Beersel. "We verbazen er ons over dat naast de rijweg die nu gerenoveerd wordt, tegelijkertijd niet het fietspad wordt aangepakt. Er zijn toch een aantal pijnpunten, bijvoorbeeld de aanleg in klinkers. We wijzen erop dat dat al tot heel wat aantal verzakkingen en putten geleid heeft. Kortom, het is een pad dat tot op de draad versleten is en dringend aan renovatie toe is. We vragen dus aan het Agentschap Wegen en Verkeer om het fietspad mee aan te pakken en ook de oversteken langs de op- en afritten van de E19. En tot slot willen we weten wat de visie is op lange termijn, want het fietspad voldoet ook niet aan de normen qua breedte en wegdek", besluit Andere Vandecandelaere.