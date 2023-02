Kapellen voert GAS-boete in voor laadkabels van elektrische auto's die op straat rondslingeren 

De gemeente Kapellen wijzigt haar laadpalenbeleid. Zo komt er een maximum aantal uur voor het gebruik van openbare laadpalen. "We willen het netwerk uitbreiden. Om circulatie te garanderen, hebben we besloten een maximum aantal van vier uur toe te passen per laadpaal. Dat zullen we controleren aan de hand van parkeerschijven. In de blauwe zone zullen bestuurders twee uur lang kunnen opladen", aldus Koen Helsen, schepen voor mobiliteit en publieke ruimte (Open Vld).