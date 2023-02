Genk wil vanaf dit jaar geen kerstbomen meer kappen en kiest voor dennenbomen aan rotondes

“Tot op vandaag deden we ieder jaar een oproep om een hele grote dennenboom te kappen bij iemand thuis, om die dan te plaatsen op de rotonde van de Vennestraat en de rotonde van de Stalenstraat”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Maar eigenlijk is dat niet zo duurzaam, want ieder jaar neem je daar een boom voor weg. Daarom hebben we beslist om op die twee rotondes een permanente dennenboom te plaatsen die niet gekapt worden en daar heel lang zal blijven staan.”