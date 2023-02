Divers en eigentijds: deze dichtbundels maken kans op de Herman de Coninckprijs 

De enige Vlaamse in het gezelschap is Astrid Haerens met haar debuutbundel "Oerhert". Uit het juryrapport: "Op een soepele, sprankelende en lenige manier beschrijft Haerens de uitdaging om jezelf als jonge vrouw in deze tijd te plaatsen." Haerens is een West-Vlaamse die in Brussel woont. Ze is vorig jaar gekozen als nieuwe stadsdichter of "letterzetter" van Kortrijk. Enkele jaren geleden had ze een project voor stadsgedichten in Brussel.