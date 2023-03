Imeldaziekenhuis Bonheiden bouwt nieuw dagziekenhuis: "Steeds meer ingrepen kunnen in daghospitalisatie gebeuren"

Het aantal mogelijke ingrepen in een dagziekenhuis is sinds begin dit jaar meer dan verdubbeld, tot 251. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De trend dat veel patiënten korter in het ziekenhuis moeten blijven, is al enkele jaren aan de gang. De capaciteit van het daghospitaal in het Imeldaziekenhuis is ook te klein en te verouderd. Daarom ontwikkelde het Imeldaziekenhuis enkele jaren geleden een masterplan voor de toekomst.