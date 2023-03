Actiecomité niet te spreken over bevraging rond toekomst vissersboot BOU-8 in Boekhoute

De BOU-8 is in Boekhoute, bij Assenede hét symbool van het rijke vissersverleden van het dorp. De vissersboot is erkend als varend erfgoed, maar er zijn ook dringende restauratiewerken nodig en die kosten lopen op. "Wij willen dat de gemeente in Brussel aandringt om het restauratiedossier zo vlug mogelijk goedgekeurd te krijgen, dan hoeft een dergelijke bevraging bij de bevolking niet. In de bevraging mogen de inwoners zelf hun zegje doen of ze een restauratie al dan niet zien zitten en dat vinden we niet de juiste manier", zegt Alex Van Wynsberghe.