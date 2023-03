"Gedeelde pijn is lichtere pijn": intieme herdenking voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië georganiseerd in Houthalen-Helchteren

"Toen ik op 6 februari gewekt werd door berichten en telefoontjes, drong de ernst van de aardbeving nog niet tot me door. Het was moeilijk om daar iemand te bereiken, de meeste mensen waren weggevlucht zonder gsm en nog in pyjama", vertelt Necati Yurdakul, die aanwezig was op het intiem herdenkingsmoment op het Lindeplein in Houthalen-Oost (Houthalen-Helchteren). Daar gaf hij een kleine toespraak, net zoals burgemeester Alain Yzermans (Vooruit) en consul Batu Kesmen. Necati en zijn vrouw verloren samen meer dan 20 familieleden en zijn dus in diepe rouw.

"De herdenking op het Lindeplein was heel hartverwarmend. De solidariteit zien bij al die mensen is hartverwarmend. Zo'n herdenkingsmoment verlicht de pijn, want gedeelde pijn is lichtere pijn", zegt Necati. "De ramp die de aardbeving met zich meebracht, is gewoon onbeschrijflijk. Een van mijn familieleden ligt nu nog steeds onder het puin."