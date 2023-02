Ontruiming van tentenkamp asielzoekers aan Klein Kasteeltje in Brussel op het laatste moment opgeschort

Die ontruiming was voor 15 uur deze namiddag gepland en er waren bussen voorzien. "Maar de actie is helaas opgeschort. Blijkbaar zijn er problemen om hotels te vinden, om de mensen op te vangen tot eind deze week. Staatssecretaris de Moor heeft zich geëngageerd om hen eind deze week op te vangen in een centrum van Fedasil", aldus de woordvoerder van Moureaux.

Even voor 15 uur zou de hotelfederatie of een hoteluitbater laten verstaan hebben dat ze niet klaar waren om de mensen op te vangen, klinkt het bij de woordvoerder van burgemeester Moureaux. Bij de hotelsector horen we dat er op zich nog geen akkoord was om vanavond asielzoekers te herbergen en dat er vanuit de overheid ook geen protocol is voorzien, met afspraken rond onder meer de screening van de asielzoekers of een permanentienummer waarop de hoteluitbaters zouden terechtkunnen, terwijl dat wel zou zijn toegezegd.

De regio en de gemeente Molenbeek overleggen nu over een alternatief. Als dat lukt, wordt de ontruiming meteen in gang gezet, zegt de woordvoerder.