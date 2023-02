Doodgereden wolf in Oudsbergen raakte de weg op via fout type wildroosters

Ook Jan Loos ziet de voordelen van de wilddetectiesystemen, al nuanceert hij dat. “Het is een lapmiddel, nog niet de perfecte oplossing. Maar als je dan op de andere oversteekplekken wildroosters voorziet die niet deugen, dan is dat een open uitnodiging voor die wolven om zich te laten doodrijden.” Loos wijst naar de snelheid als grootste gevaar. “Maar wat erger is, is dat chauffeurs worden uitgenodigd om goed gas te geven. Uitgerekend op deze ene plek geldt een snelheidsbeperking van 90 km per uur, terwijl standaard de snelheidsbeperking 70 km per uur is op secundaire wegen.” Ook het INBO onderstreept dat er door het verlagen van de snelheid veel ongevallen met wolven en ander overstekend wild vermeden kunnen worden.