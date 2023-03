Leuven zoekt studenten die vrijwilligerswerk willen doen: "Engagement zkt student"

Verlinden ziet alleen maar voordelen in het vrijwilligerswerk. "De studenten worden betrokken bij het sociale leven in de stad. Het geeft ook een positief gevoel als je iets kan doen voor anderen. En studenten komen in contact met sectoren of situaties die nieuw zijn voor hen. Zo leren ze iets bij van de universiteit van het leven. Voor sommigen zal er een nieuwe wereld opengaan. Misschien kunnen ze ervaring opdoen in een richting die in het verlengde ligt van hun studie."

De engagementsbeurs vindt dinsdagnamiddag 21 februari plaats in het Leercentrum Agora in Leuven.