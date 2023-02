Minder dichtgetimmerde etalages op Aalst Carnaval: "Raamversiering in de plaats"

Heel wat winkeliers in het Aalsterse centrum hebben de gewoonte om elk jaar tijdens carnaval hun pand dicht te timmeren, om de etalage en de portiek te beschermen tegen het feestgedruis. "Maar we merken een nieuwe tendens: er zijn een aantal zaken die hun zaak niet meer barricaderen. In de plaats daarvan voorzien ze ludieke raamschilderingen of leuke spandoeken", stelt zelfstandigenorganisatie UNIZO Oost-Vlaanderen.