Nachtclub in Borgerhout moet twee weekends dicht na herhaaldelijke overlast

In enkele maanden tijd kreeg de politie 22 meldingen van overlast, veroorzaakt door nachtclub "Marseille" aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Bij controles werd er herhaaldelijk geluidshinder vastgesteld. In de nachtclub werd ook lachgas gebruikt. Begin december raakte een bezoeker zwaargewond nadat hij werd aangevallen met een staaf. Burgemeester Bart De Wever heeft nu beslist dat de zaak twee weekends dicht moet. De Wever zegt dat de nachtclub de openbare veiligheid en rust verstoort. Ze ligt aan een drukke winkelas, waar ook veel gezinnen met kinderen wonen en heel wat scholen gevestigd zijn.