Natuurpunt Leuven koopt hoeve met weiland om natuurreservaat Wijgmaalbroek uit te breiden 

André (91) woonde 60 jaar lang in de hoeve en verkocht zijn eigendom nu aan Natuurpunt. "We zijn heel blij dat we de hoeve van André hebben kunnen kopen. Het is een geklasseerd gebouw, vlakbij de Dijle. We willen hier een Natuurpunt-huis onderbrengen, in eerste instantie als vertrekpunt voor de wandelingen", legt Leen Kuijken, de voorzitter van Natuurpunt Leuven, uit. De vereniging denkt ook aan een ontmoetingsplaats waar je iets kan drinken.