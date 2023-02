Nederlandse politie is verdachten op het spoor na doodsbedreigingen aan schrijver Pim Lammers over pedofilieverhaal

Dit fragment komt uit "Trainer", een verhaal dat schrijver Pim Lammers in 2015 publiceerde in een literair tijdschrift voor volwassenen. Het gaat over de relatie tussen een 12-jarige jongen en een voetbaltrainer, gebaseerd op jeugdervaringen van de auteur. Lammers schrijft wel vaker verhalen die "schokken en scheuren", maar zelden veroorzaken die zoveel commotie als dit verhaal.