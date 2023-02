Nederlandse minister Kaag opgewacht door boeren en complotdenkers met fakkels

De Nederlandse vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) is bij een campagnebezoek opgewacht door een groep boeren en complotdenkers met fakkels. Begin vorig jaar stond er ook al eens een man met een fakkel voor de deur van haar huis. Kaag ging kort met de demonstranten in gesprek. Premier Rutte noemt wat er gebeurd is "onacceptabel". "Demonstreren mag, maar het intimideren van politici moet stoppen", benadrukt hij.