Ninove neemt extra verkeersmaatregelen voor aankomst wielerwedstrijd tijdens carnaval

Op zaterdag 25 februari is er de traditionele openingsklassieker van het Vlaamse wielervoorjaar, Omloop Het Nieuwsblad. De aankomst is dit jaar op de Elisabethlaan in Ninove en niet meer in het centrum zoals vorige jaren. Er is in het weekend namelijk ook carnaval in Ninove. Op zaterdag trekt het kindercarnaval door de stad. Op zondag 26 februari en maandag 27 februari kan je dan de grote carnavalsstoet dan bewonderen.

De stad Ninove neemt verschillende verkeersmaatregelen. Op donderdag en vrijdag worden verschillende delen van de Elisabethlaan al afgezet. Op zaterdag is er dan een parkeerverbod over het hele parcours op Ninoofs grondgebied.

De stad moedigt iedereen aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.