Brusselse onderzoeksrechter trekt zich niet zelf terug uit onderzoek naar mogelijke corruptie in Europees Parlement

In het aanhoudingsbevel tegen zijn cliënt, uitgevaardigd door onderzoeksrechter Claise, bemerkte de advocaat namelijk naar eigen zeggen formuleringen die erop wijzen dat de onderzoeksrechter er al van uitgaat dat Tarabella schuldig is. Dat is strijdig met het vermoeden van onschuld.

Onderzoeksrechter Claise had twee dagen om op het wrakingsverzoek te antwoorden. Het federaal parket laat nu weten dat de man zich niet terugtrekt uit het onderzoek.

Door die weigering zal het Brusselse hof van beroep nu moeten oordelen of de onderzoeksrechter al dan niet van de zaak moet worden gehaald. Advocaat Maxim Töller van Marc Tarabella is naar eigen zeggen niet verrast door de beslissing van de onderzoeksrechter en benadrukt dat er geen enkele twijfel over diens onpartijdigheid mag zijn, ongeacht de beslissing van het hof van beroep.