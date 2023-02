Hoe de "Dutch reach" ongevallen kan vermijden waarbij fietsers tegen een opengezwaaid portier botsen

"Een eenvoudig trucje dat je kan toepassen om te vermijden dat je je portier zomaar openzwaait zonder te kijken, is de "Dutch reach"", zegt Willems. Je opent je portier dan met de hand die het verste van de deur is verwijderd. Als automobilist is dat met je rechterhand. Daardoor ben je fysiek verplicht om door de spiegel en over je schouder te kijken."

In Nederland is de "Dutch reach" al helemaal ingeburgerd. In het Verenigd Koninkrijk is het sinds vorig jaar zelfs verplicht om op die manier uit je wagen te stappen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 1.000 pond.