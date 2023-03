Oppositie Hamont-Achel wil mensen van buiten de stad de kans geven zich in Hamont of Achel te laten begraven

"Wij willen mensen in drie categorieën onderbrengen", legt Umans uit. "In de eerste categorie zitten de mensen die in Hamont-Achel wonen en daar sowieso begraven worden aan het standaardtarief. Ons voorstel is om twee categorieën toe te voegen. In de tweede categorie zitten mensen die niet van Hamont-Achel zijn, maar wel een band hebben met de stad. Die zouden zich dan er wel kunnen begraven aan een hoger tarief." Zo zou een koppel uit West-Vlaanderen toch in Hamont-Achel begraven kunnen worden, omdat hun enige dochter daar woont. Zij zou dan niet te ver moeten rijden om hun graf te onderhouden. Maar ook mensen die er nu niet meer wonen maar er vroeger gewoond hebben, zouden er toch begraven kunnen worden.

"De derde categorie dan zou bestaan uit mensen die totaal geen band hebben met Hamont-Achel maar er toch willen begraven worden omdat ze het er mooi vinden. Die mensen willen we ook die kans bieden, maar zij gaan dan een nog hoger tarief moeten betalen. Want we moeten de begraafplaatsen wel maximaal voorbehouden voor de inwoners van Hamont-Achel", aldus Umans.