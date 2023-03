Afbraak gestart van oude laadkade aan Schelde in Wetteren, geen hinder verwacht in de buurt

In Wetteren zijn vandaag de afbraakwerken gestart aan een oud ponton aan de Schelde. Het gaat om een oude laadkade uit 1952 aan Aard. "De kade is versleten en heeft vandaag geen enkele functie meer. Bovendien vernauwt de kade de doorgang voor de scheepvaart, de schepen zullen dus makkelijk langs kunnen wanneer ze weg is", vertelt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.

"In een eerste fase gaan we de mobiele waterkeringspoorten wegnemen. Big bags met zand zullen tijdelijk de functie van de poorten overnemen. Daarna maken we de openingen in de kaaimuur weer dicht. In een laatste fase zullen we dan het kaaiplateau volledig afbreken", legt Peelaerts uit.