Gerecht start onderzoek naar gedrag CEO van Plopsa, collega's steunen hem in open brief: "Wij werken hier graag"

Vorige week doken tientallen getuigenissen op van ex-personeelsleden over wangedrag. Ze spraken in de krant De Tijd over een "pest- en brulcultuur". Daarbij viel de naam van de CEO van Plopsa, Steve Van den Kerkhof, als verantwoordelijke. Studio 100 startte daarop een onafhankelijk onderzoek.



"Wij hebben ernstige meldingen ontvangen omtrent de werkomgeving bij onze pretparkdivisie Plopsa. We nemen deze meldingen zeer serieus en hebben daarom een grondig en onafhankelijk onderzoek ingesteld", aldus Studio 100. Het onderzoek wordt geleid door de bekende advocate Christine Mussche.



Nu zal ook het gerecht de zaak bekijken. "We zijn een onderzoek opgestart om te onderzoeken of de meldingen die gebeurd zijn in de kranten al dan niet kloppen. Het zijn feiten die mogelijk strafrechtelijk kunnen gesanctioneerd worden. We gaan vooral kijken op het vlak van psychosociale risico's en of er al dan niet sprake is van pesten op het werk", zegt Sofie Heyndrickx van het arbeidsauditoraat.