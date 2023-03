Politie Oostende doet één van grootste cocaïnevangsten in jaren

In de Oostendse wijk Mariakerke kon de recherche 2.87 kilo cocaïne en 42.000 euro cash geld in beslag nemen tijdens twee huiszoekingen. De straatwaarde daarvan wordt geraamd op ruwweg 140.000 euro en is volgens de politie één van de grootste cocaïnevangsten in jaren. Vier verdachten werden opgepakt en twee daarvan zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om een man van 25 en een man van 32 jaar.

"Deze drugsvangst is aanzienlijk", benadrukt korpschef Philip Caestecker. "De strijd tegen de georganiseerde drugshandel blijft een speerpunt van onze politiediensten. Achter de schermen wordt keihard gewerkt door een groep gedreven rechercheurs, met steun van andere diensten van Politie Oostende. Het sterke resultaat van dit recent onderzoek zorgt echter niet voor een hoerastemming: we blijven gefocust en met alle mogelijke middelen de drugshandel bestrijden."