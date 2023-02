Politie betrapt onverbeterlijke fietsendief op heterdaad in Berchem, man bekent 50 diefstallen

Later bekende de verdachte 50 fietsdiefstallen. De fietsen verkocht hij onder andere aan een fietsenwinkel in de Driekoningenstraat in Berchem waar de politie begin februari nog 150 gestolen fietsen in beslag had genomen. De politie ging op zoek naar de rechtmatige eigenaars van de fietsen, maar tot op heden zonder veel succes. Voorlopig hebben maar 10 mensen hun gestolen fiets teruggevonden.