Oost-Vlaanderen onderzoekt vraag om Zwijndrecht te veranderen van provincie: "100 jaar bij Antwerpen is genoeg geweest"

De gemeente Zwijndrecht werd onlangs door de Vlaamse regering ingedeeld bij de referentie-regio Waasland. Volgens Peter Hertog is dat een logische beslissing: “Zwijndrecht was historisch een Wase gemeente, en is dat tot op vandaag. “Deel uit maken van dezelfde referentieregio betekent ook dat in de toekomst alle samenwerkingsverbanden van de gemeente binnen die regio moeten gebeuren. Het is dan ook niet meer dan normaal dat Zwijndrecht opnieuw deel uitmaakt van de provincie Oost-Vlaanderen.”