Uiterlijk donderdag zouden laatste asielzoekers uit hotel in Sint-Pieters-Leeuw vertrokken zijn

Vijf dagen nadat de Vlaamse randgemeente Sint-Pieters-Leeuw in het oog van een politieke storm was terechtgekomen, is de rust teruggekeerd. Dat zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). Afgelopen woensdag arriveerden er – zonder medeweten van het gemeentebestuur of de Vlaamse regering – 180 asielzoekers die het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel moesten verlaten. “Momenteel verblijven er nog 92 mensen in het hotel. Verwacht wordt dat ten laatste donderdag iedereen een plek heeft gekregen in een erkend asielcentrum.”