Sint-Truiden is klaar voor Verloren Maandagstoet: "Carnaval is veel meer dan enkel drinken en feesten"

Voor de familie Lelievre is carnaval een van de hoogtepunten van het jaar. "Voor ons is het echt een familieuitstap", zegt Gert Lelievre. "Met onze carnavalsvereniging Orde van de Commeduur zijn we een heel jaar bezig om er een groot feest van te maken. Zo zijn er al heel wat mooie vriendschappen ontstaan. In de ogen van mensen die niet zo bekend zijn met carnaval lijkt het soms alsof carnavalisten alleen samenkomen om te drinken en te feesten, maar het is veel meer dan dat. De vriendschap die erbij komt kijken, is het mooiste wat er is."