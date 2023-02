School in Mortsel verbiedt slimme horloges: "Ze leiden kinderen te veel af en dat is slecht voor concentratie"

Op zo'n smartwatch of slimme horloge kan je uiteraard de tijd lezen, maar je kan er nog veel meer mee doen. Op zo'n horloge verschijnen berichten en meldingen van allerlei apps. Met sommige exemplaren kan je zelfs foto's en filmpjes maken. Dat is heel handig, maar het stoort in de klas zegt de directeur van de Parkschool, Peter Lahousse. "De kinderen die zo'n horloge dragen, kijken heel vaak op die horloge om te zien of ze geen berichten binnen krijgen. Daardoor zijn ze afgeleid en volgen ze de les niet altijd even goed. Ook de andere kinderen worden door zo'n slimme horloge afgeleid."

Kinderen krijgen heel veel impulsen binnen en een slimme horloge zorgt voor nog meer prikkels. "We merken dat de concentratie van de leerlingen hoe langer, hoe meer een probleem wordt. Dit verbod zal dat niet oplossen, maar het zal wel helpen." Volgens de directeur valt het op dat meer kinderen de laatste tijd een smartwatch dragen. Hij spreekt van een hype. Het gaat om kinderen uit het vijfde en het zesde leerjaar.

Lahousse van de school heeft de ouders met een brief op de hoogte gebracht van het verbod. "We vragen vriendelijk om geen horloge meer mee te nemen, een smartphone mag uiteraard nog wel. Zo kunnen de ouders in contact blijven met hun kind." Leerlingen mogen hun smartphone tijdens de schooluren wel niet gebruiken.