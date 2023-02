Tieners leren metselen en repareren in hun vrije tijd aan STEM-academie van PXL in Hasselt

Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) is tevreden over de opleidingen. "Alles is technologisch vandaag de dag, van je verwarming tot je doktersafspraken. Het is belangrijk dat de jongeren die vaardigheden hebben. Het gaat hier vooral over het bewust maken van de kinderen dat alles gerepareerd kan worden. Hiermee leren de kinderen duurzaam om te gaan in de maatschappij. Het doel is om in elke gemeente in Vlaanderen een STEM-academie te hebben."