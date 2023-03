Thuisverpleegster krijgt werkstraf voor diefstal bij bejaarde patiënten in Diest en Scherpenheuvel-Zichem

In september van 2020 werd voor het eerst aangifte gedaan tegen de voormalige thuisverpleegster. De mantelverzorger van een 102-jarige man uit Diest merkte dat er zo'n 330 euro verdwenen was uit een boekje waar de man zijn cash geld in bewaarde. De mantelverzorger stapte naar de politie omdat hij vermoedde dat de thuisverpleegster het geld stal wanneer de man in bad zat.