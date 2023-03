Tramverkeer tussen De Panne en Nieuwpoort ligt tijdje stil door wagen op de sporen

Zondagavond rond 17.45 lag het tramverkeer tussen De Panne en Nieuwpoort volledig stil. Een man parkeerde zijn wagen op de tramsporen in Nieuwpoort. De bestuurder negeerde tweemaal een verbodsbord aan het CORNR-hotel. Daarna volgde hij de verboden richting van de Elisalaan. Hij reed zich verder vast in de keien van de trambedding.

Het tramverkeer was daardoor in beide richtingen versperd. Een takelwagen kwam ter plaatse om de wagen van de sporen te halen. De politie deed de nodige vaststellingen. Waarom de man zo verstrooid was, is nog niet duidelijk.