Nieuwe krachtige aardbeving van minstens 6.3 in zuiden van Turkije 

De nieuwe aardbeving volgt exact twee weken op de eerste, in de nacht van zondag 5 op maandag 6 februari. In de Turkse stad Antakya, in de provincie Hatay, zouden opnieuw gebouwen beschadigd of ingestort zijn, meldden getuigen aan het persagentschap Reuters. Voorlopig is er nog geen sprake van slachtoffers.

De provincie Hatay is een van de regio's in Turkije die het zwaarst werden getroffen door de eerste beving. De nieuwe beving had een kracht van minstens 6.3. Sommige bronnen hebben het over 6.4, andere over 6.5. Kort na de beving volgde ook een naschok van naar verluidt 5.8.

De aardbeving was ook in andere landen te voelen, zoals in Syrië, Libanon en Egypte. Op Twitter stromen de getuigenissen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Ook in de Syrische provincie Idlib zouden door de eerste beving beschadigde gebouwen nu ingestort zijn.

De twee vorige bevingen in Turkije en Syrië hebben in beide landen samen al zeker aan 46.000 mensen het leven gekost. Meer dan een miljoen mensen zijn dakloos door de bevingen. In de meeste provincies was afgelopen weekend net beslist om de zoekacties naar overlevenden stop te zetten. Alleen in de zwaarste twee provincies wordt nog voortgezocht.

