Twee cipiers aangevallen door geïnterneerde in Antwerpse gevangenis

In de gevangenis van Antwerpen zijn zondag twee cipiers aangevallen door een geïnterneerde. De cipiers kregen enkele rake klappen in het gezicht, maar moesten niet naar het ziekenhuis. Andere bewakers konden wel maar net voorkomen dat de geïnterneerde zijn vinger in het oog van een van de cipiers kon steken. Er zou ook een steekwapen gevonden zijn in zijn cel.