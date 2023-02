Twee politieagenten vervolgd voor overlijden Ibrahima B. in handen van de politie

De toen 23-jarige Ibrahima Barrie was op 9 januari 2021 opgepakt in de omgeving van het station Brussel-Noord omdat hij een politie-interventie aan het filmen was en op de loop was gegaan toen de betrokken agenten hem wilden controleren. De jongeman werd overgebracht naar het politiecommissariaat, waar hij in elkaar zakte. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed.