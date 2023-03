Uitverkoop bij failliete Makro in Sint-Pieters-leeuw: "Vooral winkelrekken en restaurantmateriaal zijn populair"

Eind december ging Makro definitief dicht, de warenhuisketen is failliet verklaard. Het materiaal in de Makro-vestigingen wordt per opbod verkocht en de veiling wordt georganiseerd door het bedrijf Auctim.

“Makro verkocht tot eind december alle producten die ze op dat moment in stock had. Daarna bleef nog heel wat eigen materiaal van Makro staan”, vertellen de mensen van Auctim. “Het gaat over winkelrekken, computers, bureaustoelen, etalagepoppen, ladders, spiegels, trapjes, stoelen, koelkasten, kassa’s, AED-toestellen enzovoort. Omdat Makro ook een restaurant heeft, is er ook een uitverkoop van tafels en stoelen, bestek, borden en glazen. Alles is opgedeeld in zo’n 300 verschillende loten.”