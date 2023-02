UZ Gent voert koptelefoons standaard in voor meer privacy op groepskamers na succesvol proefproject 

"Er is nu beslist dat we de koptelefoon behouden. Dat doen we niet na een wetenschappelijke studie, wel na een bevraging bij de patiënten. Zij geven aan dat de koptelefoon een goede zaak is. Het welzijn en het algemeen welbevinden verhogen. "Patiënten pikken het systeem ook zelf goed op. "We voorzien zelf een koptelefoon, maar zien meer patiënten die zelf oortjes voorzien als we op ronde komen." De koptelefoon is intussen niet enkel gangbaar op de kraamafdeling, maar ook bij de neonatologie."