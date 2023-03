Vette Dinsdag in Vilvoorde opgedragen aan overleden voorzitter carnavalsraad

Er zal dinsdag ook een eerbetoon gehouden worden aan Sonia De Plecker, de voorzitter van de carnavalsraad in Vilvoorde. Zij overleed vorige week. "We willen deze editie van Vette Dinsdag aan haar opdragen. Zij was het boegbeeld van carnaval in onze stad en ze zette zich ook erg in voor het carnaval in de rest van het land. Tot haar laatste snik heeft ze ervoor gevochten om het carnavalsgebeuren levendig te houden. Het was haar grote wens om dit carnavalsfeest nog te kunnen meemaken, maar het lot heeft daar anders over beslist."