Zeker 17 doden bij busongeval in Mexico

Bij het ongeval raakten ook vijftien mensen gewond, van wie vijf nog altijd in kritieke toestand zijn. De bus vervoerde volgens de lokale autoriteiten 45 mensen uit onder meer Venezuela, Colombia en Centraal-Amerika.

Het ongeval deed zich voor op een weg tussen de Mexicaanse deelstaten Oaxaca en Puebla in de buurt van de stad Tehuacán. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Eerder deze maand kwamen al acht Guatemalteken en een Hondurees om het leven bij een ongeval met een minibus in Mexico. Vanuit Mexico proberen veel mensen uit Zuid- en Centraal-Amerika de grens met de Verenigde Staten over te steken.