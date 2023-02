Al zeker 36 doden na overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië

In grote delen van de zuidoostkust is de noodtoestand uitgeroepen. In een aantal steden, waaronder São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela and Bertioga, is de carnavalsoptocht afgelast. De hulpdiensten en het leger zijn nog volop bezig met het redden van slachtoffers en het vrijmaken van wegen. Ze vrezen dat heel wat (carnavals)toeristen die onderweg waren, vastzitten.

Verschillende honderden mensen zijn geëvacueerd, duizenden woningen zijn beschadigd. Het ziet er niet naar uit dat de situatie direct zal verbeteren. De laatste weerkaarten voorspellen nog meer regen, wat de reddingswerkzaamheden bemoeilijkt en de vrees voor een hogere dodentol doet toenemen.

Zaterdag nog werden de activiteiten in de haven van Santos gestaakt wegens hevige windstoten en golven van een meter hoog. De Braziliaanse president Lula da Silva, die carnaval viert in Bahia (in het noordoosten van Brazilië), bezoekt later vandaag het rampgebied.