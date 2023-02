Waarom Zwijndrecht in 1923 van Oost-Vlaanderen naar Antwerpen ging (en hoe een mogelijke terugkeer zou verlopen)

Tien dagen later wordt de wet van kracht en is de "annexatie" een feit. De toenmalige Antwerpse burgemeester Frans Van Cauwelaert is opgetogen. "Het was toch iets ongewoons dat daar, waar de schaduw van onze kathedraal nog niet eindigde, een woestenij was", zegt hij in De Volksgazet.

"Terwijl de stad bekneld lag in haar al te strakke gordel, bleef de linkeroever daar braak liggen en nam het geen aandeel in ’t leven van de stad. Antwerpen dat de bronader is van de nationale welvaart moet en zal een miljoenenstad worden, de glorie van ons land en meer dan de hoofdstad van de Vlaamse beschaving."