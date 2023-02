Voormalig directeur en verpleegkundigen voor de rechter wegens mensonterende handelingen in woonzorgcentrum in Nieuwpoort

De feiten speelden zich af tussen 2012 en 2017 in het OCMW-rusthuis De Zathe in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Nieuwpoort. Zo werd bij een dementerende man 'voor de grap' een aerosolbehandeling via zijn achterste toegediend in plaats van via de mond. De zaak kwam aan het licht nadat een nieuwe verpleegster, die geschokt was door de feiten, bewijzen verzamelde tegen haar collega's.

Die feiten staan nu gerapporteerd in een inspectieverslag van de Zorginspectie, in navolging van het onderzoek van het parket. "Ze moest onder druk van een andere verpleegkundige en haar hiërarchische meerdere, de hoofdverpleegkundige, een aerosolbehandeling toepassen op het achterste van een dementerende man, zogezegd om de stoelgang te bevorderen. Ze maakten haar wijs dat het om een nieuwe therapie ging", staat er onder meer te lezen.

Tijdens het onderzoek kwamen volgens het parket nog elementen naar boven op nog eens drie andere slachtoffers. De raadkamer oordeelde nu dat de zaak een beoordeling moet krijgen van de strafrechter en verwees de drie door.