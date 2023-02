700 Vlaamse arbeidskaarten voor Turken preventief geblokkeerd na mogelijke fraude

"Arbeidsmigratie is een belangrijk sluitstuk voor ons arbeidsmarktbeleid", stelt minister Brouns. "Om dat systeem te beschermen, moeten we een absolute nultolerantie hanteren tegen sociale fraude", meent de CD&V-minister, die er ook op wijst dat eventuele strafrechtelijke inbreuken meteen worden overgemaakt aan het parket.

Volgens Brouns en de Moor zijn de Turkse verblijfsvergunningen in dit geval "op voorhand on hold gezet". "Zowel voor het onderzoek als voor de aanvragers is het goed dat we op tijd konden handelen. Het is belangrijk om een visum te kunnen weigeren indien er aanwijzingen zijn van misbruik", zeggen de minister en de staatssecretaris.