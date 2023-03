84-jarige Joseph plant 3.150 bomen en struiken in eigen bos "Egemse Veldekens"

Tijdens zijn pensioen staat Joseph in voor het behoud en onderhoud van het private bos. In het midden ervan lag nog een weide van zo'n 14.000 vierkante meter. "Een landbouwer huurde dat stuk grond, maar dat contract liep af en die man ging ook op pensioen", vertelt Joseph. "Ik wilde niet meer verhuren en heb dan maar beslist om er ook bos van te maken, want daar is volgens mij te weinig van in Vlaanderen."