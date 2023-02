Aalsterse kuisploeg ruimt 25 ton afval per dag op Carnaval: "Deze driedaagse is onze Champions League"

Tijdens Aalst Carnaval ruimt een team van 35 afvalophalers zo’n 25 ton afval per dag op. "We vinden niet alleen lege bierblikjes, maar ook verrassende carnavalsattributen zoals een varkenskop”, vertelt Guy Van de Voorde, teamleader van de kuisploeg in Aalst. Radio2-reporter Margaux van de regio baant zich 's ochtends vroeg een weg langs valse borsten, kattenbakken en stofzuigers.