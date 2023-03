Torentop Sint-Laurentiuskerk in Hamont-Achel afgebroken voor restauratie

"Het bovenstuk van de toren van de Sint-Laurentiuskerk in Hamont was in slechte staat", vertelt Luc Van de Sijpe, secretaris van de kerkfabriek van Hamont. "Het balkongedeelte onder de zogenaamde 'ajuin' was volledig versleten. Het houtwerk was verrot en dus hebben we samen met Onroerend Erfgoed Vlaanderen besloten om het geheel volledig te vervangen."

Gisteren werd de torenhaan al weggehaald en voerden de werkmannen voorbereidende werken uit. Maar door hevige wind kon de torentop nog niet weggehaald worden en werd het uitgesteld naar vandaag. Vanochtend werd dan de zogenaamde 'ajuin' en het balkon van de kerk gehaald en tot op de grond gebracht.