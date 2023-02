Amerikaanse president Joe Biden is in Poolse hoofdstad Warschau en houdt daar - luttele uren na Poetin - vanavond een toespraak

Maar niet zozeer daarom zou Polen zijn uitgekozen om één jaar oorlog in Oekraïne te markeren. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Polen Mark Brzezinski heeft de symboliek van Warschau, dat in de Tweede Wereldoorlog bijna volledig werd verwoest en moest worden heropgebouwd, een diepe betekenis.

Daarnaast is het geopolitieke belang van Polen toegenomen, zeker na de Russische invasie in Oekraïne. Binnen de Europese Unie trekt het aan de kar als het gaat over steun aan Oekraïne, onder andere door het opvoeren van militaire steun. Polen is ook economisch sterk aan het groeien en gaat heel wat Amerikaanse wapens kopen.