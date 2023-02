Automatische metro in Brussel kan pas ten vroegste in 2032

De moeizame werken aan metrolijn 3 zorgen voor vertraging op de komst van een automatische metro in Brussel. Die zou voor het eerst volledig uitgerold worden op metrolijn 3 in 2030, maar dat is geen realistische doelstelling meer volgens de MIVB. Intussen overweegt die andere pistes. "In theorie kunnen we metro 1 en 5 eerder al automatiseren, maar dat is een politieke beslissing", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon.