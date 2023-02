Door lek in Russisch ruimteschip moet bemanning half jaar langer in Internationaal Ruimtestation ISS blijven

"Lange ruimtereizen zijn nooit gezond", zegt ruimtevaartexpert Nancy Vermeulen. "Astronauten in het ISS trainen 2 uur per dag om hun spieren en botten te versterken (door de gewichtloosheid verzwakken spieren en botten snel, red.). We weten bijvoorbeeld ook dat de hersenen van astronauten veranderen in de ruimte."

"Maar het is zeker niet de eerste keer dat ruimtemissies worden verlengd. Twee jaar geleden verbleef astronaut Mark Vande Hei ook een volledig jaar in het ISS, in plaats van de geplande zes maanden. Astronauten weten op voorhand dat hun missie kan worden verlengd en worden daar mentaal op voorbereid."

"Die langere ruimtemissies leveren ook veel interessante informatie op voor als we in de toekomst langer op de maan willen blijven of op Mars", zegt Vermeulen. "Op die manier oefenen we eigenlijk al een beetje voor de toekomst."